Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе, розповівши про подругу
Як пише Politeka.net, Соня стала дуже популярною після проекту "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує багато цікавого про себе.
Цього разу Соня опублікувала фото, де була в червоній сукні і з яскравим макіяжем. Красуня лежала, вражаючи стильним чином.
"Колись років з 14-ти ми з янкою @ianatokarchuk вчилися фотографувати один на одному.
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Пройшла тисяча років, а ми досі фотографи і я знову лежу біля Ясіних ніг, а вона мене клацає — хто б міг подумати)", - написала Соня.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: "вогонь", "Люблю".
Повідомлялося, що фешн-фотограф і суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк пограла з образами, довівши, що може бути абсолютно різною.
Так, Соня позувала в рожевому худі, який виглядав дещо розтягнутим, а також чорних штанях. При цьому дівчина натягнула капюшон і показала обличчя з мінімумом косметики.
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