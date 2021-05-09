Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поїхала у відпустку

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик популярна серед українців завдяки ранковим ефірам на одному з телеканалів. Але дівчина ще й знімається у фільмах, а також грає на сцені театру. Зараз красуня поїхала відпочивати до Туреччини, звідки опублікувала фото:

"Прокинулася, а за вікном - шумить блакитне море, пахне південним вітром, в повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя улюблена Трійця-дикий і дівчатка-поруч. Такий ось сюрприз зробила мені # Дика сімейка! Збори на морі проходили з космічною швидкістю. Але в усьому світі я не знаю щасливу мене людину! Привіт мої 20 * 2. Спасибі за все, що у мене є. Щастя-всім навколо, в кожне серце!",- написала Лілія.

На фото красуня стояла в легкому білому вбранні і без взуття, гуляючи по берегу моря. На другому фото Ребрик вже була з дочками і чоловіком.

"Вітаємо, Лилюся! Кращий день народження біля моря з рідна Дикими зайчиками !! Вітаємо, обіймаємо, бажаємо яскравих вражень, тисячі поцілунків і міцного здоров'я! Будьмо", - написала Ольга Сумська.

"З днем народження, дорога", - написав Євген Кот.

Нагадаємо, Лілія Ребрик зворушила українців новим зверненням і фото

А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик розповіла, з чого починається любов мами

Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик показала, як готується до літа з подружкою



