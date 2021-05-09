Популярна українська ведуча Леся Нікітюк привітала маму

Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в родині співробітників підприємства «Укрелектроапарат», передає Politeka.net. Зірка нерідко показує свою улюблену маму, Катерину, в Instagram.

Цього разу довгонога красуня вирішила привітати улюблену родичку з Днем матері. На кадрах Леся позувала поруч з матір'ю і букетом троянд.

Зірка була в короткій сукні, завершивши образ стильними аксесуарами.

"#Деньматері завтра, а я привітала маму Кет заздалегідь знала що полечу в Туреччину 🙂

Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм привіт від мене) ну і не забудьте #троянді_для_мами🌹", - написала Нікітюк.

За годину публікація зібрала майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі відзначали красу матері зірки, і тепер зрозуміло в кого пішла зірка ТБ.

"❤️добре коли є мама🙌", " Ось що значить, дівчата) Букет троянд поділити не змогли;)))"," Ваша мама Іскорка) 🔥 🔥 🔥 многая літа)", " у вас дуже хороша мама. Щастя їй і довгих років життя. Зі святом", " мої дівчатка 😍 красуні❤️", " ще не вистачає красивого келиха від нас - красивим дівчатам😍 😍 🔥 🔥 🔥 😂", " які ви хороші! ❤ ️ ", "які щирі ФОТО 🥰 🥰 🥰бажаю ЗДОРОВ'Я і щастя всім мамам світу! ", "Так вийшло що раніше, я теж маму привітала. 😊 ", "ви схожі на цю чарівну жінку ❤️", - написали користувачі мережі.



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