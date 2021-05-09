Артист Сергій Лазарєв, якому приписують таємні стосунки з поп-дівою Ані Лорак, не втомлюється доводити, що він турботливий батько двох дітей

Як повідомляє Politeka.net, відомий співак-красень, жіночий серцеїд і завидний наречений Сергій Лазарєв самостійно виховує сина Микиту і дочку Анну, яких йому народила сурогатна мати.

Артист намагається весь вільний час від концертної діяльності проводити зі своїми спадкоємцями, яких він оберігає від зайвої уваги.

На нових кадрах, які Сергій розмістив у себе в Instagram, щасливе сімейство насолоджується гарною погодою під час прогулянки біля річки.

«З моїми сонечками ☀️ ☀️! Згадую, що у мене є подібна фотографія з відпочинку з моїми батьками і братом, зроблена , коли нам було майже стільки , скільки ніку з Анютою! як швидко летить час, як швидко швидко ростуть діти і дорослішаємо ми... насолоджуйтеся", - написав Сергій Лазарєв.

Шанувальниці засипали свого кумира захопленими коментарями, назвавши побачене ідилією. Від їх погляду не вислизнуло нічого, вони відзначили, що діти дуже схожі на тата, особливо посмішкою. А ще їх здивувало, як швидко виросла дочка співака Аня.

"Сім'я😍 😍 😍 гарного відпочинку😍",

"Це Аня??? 😮",

"Доброго і найприємнішого дня ! А ми чекали, таку сімейну фоточку!❤️❤️",

"Аааааааааааа, як дихати то, я цю фотку чекала більше всього на світі 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 ",

"Які чудові малюки😍 Микита дуже на Вас схожий))",

"Які ви красиві😍 😍 😍променисті 😍 😍 😍 ",

"У Ти бозе мій які ви милі разом",

"Янголята😍❤️ які дорослі 🥺 🙏 ",

"А посмішка у всіх Татова 🥰 🥰 😻 ",

"Які ви Класні!! Мегаяркіе і стильні🥰 🔥", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що пристрасний "коханець" Ані Лорак засвітився з гарячою блондинкою в найсміливіших позах: "це приголомшливо".

Як повідомляла Politeka, "Коханець" Ані Лорак проміняв співачку на спекотну блондинку в міні: «з дівчиною виглядає якось...».

Також Politeka писала, "Коханець" Лорак Лазарєв показав ефектній блондинці, на що здатний: з таким хоч на край світу.