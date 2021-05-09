Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, провів час на райському відпочинку разом з дружиною та дітьми

Подружжя вже понад 10 років разом, а зараз виховують трьох синів, повідомляє Politeka.net. Сім'я нещодавно вирушила на відпочинок на Мальдіви, де встигла зробити багато кадрів приємного проведення часу.

Хоча, всі вже повернулися додому, Христина ділиться з підписниками "літком", продовжуючи викладати відео і знімки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах дружина ведучого постала в блакитному костюмі. Красуня демонструвала стрункі ніжки в міні-шортах, влаштувавши танці на камеру.

"Проживати краще життя прямо зараз 💙

Попереду три вихідних дні, тому проведімо їх на такій же хвилі, як на моєму відео💛", - написала Христина.

За годину відео зібрало понад 7000 переглядів.

"Кріс Пластика", "красуня😍 😍 😍", "красива дівчинка в красивому костюмі", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку Христини Решетник підписані 238 тисяч підписників.

Нагадаємо, у подружжя кілька років тому народилися Іван і Дмитро, а в 2020-му - малюк Олександр.

В одному з інтерв'ю Григорій Решетник розповів, чи ревнує його дружина до учасниць популярного проекту. Так, за словами телеведучого, в перших сезонах були непорозуміння, але він завжди знаходив з дружиною спільну мову, адже їхні стосунки побудовані на довірі.