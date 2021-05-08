Музикант і співак Сергій Бабкін нагадав українцям про важливий день 9 травня і це не День Перемоги

Як передає Politeka.net, артист зворушливо привітав свою маму і тещу з днем матері, а також звернув увагу, що цього року цю важливу дату відзначають 9 травня.

На своїй сторінці в Instagram Бабкін виклав два знімки, на першому позує в обнімку зі своєю мамою, на другому - з матір'ю Сніжани. У обох жінок в руках однакові букети троянд.

"Друга неділя травня-День наших матусь🤍

Цього року День Матері 9 травня!🙏🏻

Матусі наші улюблені, спасибі за найцінніший подарунок, що подарували нам-наше життя!

Безмежної любові і нескінченного Здоров'я я хочу побажати всім матусям, всім майбутнім матусям!🙌 🏻 » ,- написав він.

Бабкін закликав українців не забути привітати найрідніших людей зі святом: обійняти, поцілувати їх і обов'язково зателефонувати.

"Не забудьте завтра привітати, обійняти, поцілувати, написати, зателефонувати своїй мамі!

І просто " ЛЮБЛЮ!", без всяких "але", - зазначив музикант.

Шанувальники Сергія привітали його маму і тещу у відповідь, побажавши їм міцного здоров'я.

"Це любов!!! Які Матусі Красиві",

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