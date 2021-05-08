Музикант і співак Сергій Бабкін нагадав українцям про важливий день 9 травня і це не День Перемоги
Як передає Politeka.net, артист зворушливо привітав свою маму і тещу з днем матері, а також звернув увагу, що цього року цю важливу дату відзначають 9 травня.
На своїй сторінці в Instagram Бабкін виклав два знімки, на першому позує в обнімку зі своєю мамою, на другому - з матір'ю Сніжани. У обох жінок в руках однакові букети троянд.
"Друга неділя травня-День наших матусь🤍
Цього року День Матері 9 травня!🙏🏻
Матусі наші улюблені, спасибі за найцінніший подарунок, що подарували нам-наше життя!
Безмежної любові і нескінченного Здоров'я я хочу побажати всім матусям, всім майбутнім матусям!🙌 🏻 » ,- написав він.
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Бабкін закликав українців не забути привітати найрідніших людей зі святом: обійняти, поцілувати їх і обов'язково зателефонувати.
"Не забудьте завтра привітати, обійняти, поцілувати, написати, зателефонувати своїй мамі!
І просто " ЛЮБЛЮ!", без всяких "але", - зазначив музикант.
Шанувальники Сергія привітали його маму і тещу у відповідь, побажавши їм міцного здоров'я.
"Це любов!!! Які Матусі Красиві",
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