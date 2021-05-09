Співачка і актриса Дженніфер Лопес взяла участь у зйомках нового проекту

Зовсім недавно відгримів концерт, в ктором Лопес виступила першою і підкорила більше, ніж інші артисти. За короткий період часу вона змінила кілька нарядв і змогла підкреслити достоїнства і майстерність найкращим чином.

Щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою. Одним з особистих роликів з роботи над новим проектом Лопес також поділилася зовсім недавно, показуючи себе справжню.

Світлий спортивний костюм і біла майка-безрукавка тільки надали Дженніфер моложавого вигляду. Майже в 52 роки вона може з легкістю показати, наскільки молодше вона виглядає в реальності і цифри їй не перешкода.

Фанати були захоплені: "Ти виглядаєш так круто🌺 💋; straight face Gang Wya? 😐 ; З любов'ю всім❤️ хто це читає❤️; мені б стати такою ж гарненькою😢; я так схвильований, люблю тебе😘; Королева👑 🥰; та вона як горить у вогні 😩 я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!; Ти така красива 💕; не можу дочекатися зустрічі з тобою завтра !!; Не можу дочекатися ❤️" »

Як видно, артистка не втомлюється показувати фігуру в кращих, на її думку, образах. У тому числі, не тільки на сцені. Нещодавно на прогулянку Дженніфер вийшла в непристойно короткій толстовці, навіть показує її ліфчик, а також лосинах зі зміїним принтом, в пару до нижньої білизни – з таким же забарвленням.

Примітно, що Лопес навмисно не приховувала свій живіт, щоб показати: її прес у відмінному стані, ноги такі ж підтягнуті, як і раніше, а соромитися вона не буде, адже і обличчя досить доглянуте. На 51 рік зірка зовсім в результаті не виглядає.

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