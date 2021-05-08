Переможець "Євробачення", івідомий австрійський співак Томас Нойвірт, який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Томас кілька років тому тріумфував на "Євробаченні", вразивши не тільки голосом, а й епатажним образом. Тепер за співаком стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де зірка постійно радує публіку яскравими образами і перевтіленнями.

Нещодавно Томас опублікував у своєму мікроблозі ексклюзивний образ в білій сукні з відкритими плечима і блискучим сріблястим чокером на шиї. Образ доповнили жовті окуляри і білі довгі рукавички. Цікаво, що поруч з ним стоїть такий же красень з бородою, дуже схожий на Томаса. Видно, хлопцям здорово перебувати в компанії один одного.

У підписі до публікації Нойвірт написав:"так зравствует Лас Вегас". А користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи виконавця компліментами в коментарях.

"Сестричка", " Велике вам спасибі, наші дорогоцінні, наші дорогі, наші улюблені! ❤😍 З любов'ю тобі і всій команді! ❤❤❤ Я навіть не очікував, що так сильно закохаюся в OZAA і що це буде так чудово! 😍 А тепер плачу, бо все закінчилося ... 😭 Але це щасливі сльози! Яка це була подорож, який потік поглядів, жартів, емоцій, музики, прекрасного настрою, незабутніх з вами п'ятниць! 😍 OMG, ми будемо сумувати за OZAA, я вже сумую за тобою! 😭 Будь ласка, повертайтеся до нас якомога швидше! 🙏 🏻 І ще раз спасибі за все! 😍 Люблю тебе до місяця і назад, 1000 разів! ❤😘 О, і погляд Кончіти сьогодні ввечері був найкращим подарунком, який я міг уявити!", "Твій погляд! 🤩 🤩 Це не могло бути більш досконалим. Мої улюблені наряди з усіх епізодів OZAA. 🤗Merci для всіх OZAA, як для вас, так і для всієї команди. Розважали мене дуже добре. 😎 🙌 ",- пишуть в коментарях до фото.

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