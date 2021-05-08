Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, похвалилася фігурою на відпочинку

Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге восени 2020 року. Красуня швидко прийшла у форму і може похвалитися ідеальною фігурою в купальнику. Що вона і робить, відпочиваючи зараз з сім'єю в турецькому Кемері, повідомляє Politeka.net.

Але цього разу хореограф не тільки блиснула вигинами фігури в купальнику, а й розповіла про свій характер. Ілона запевняє, що точно відповідає опису знака Лев, до якого належить.

"Жінка Лев - цариця всього Всесвіту. Вона зірка, ожило мистецтво, діамант, яким прості смертні можуть милуватися, але тільки не чіпати. Все це самолюбство якимось неймовірним способом поміщається в 60 кілограм, і псують життя все іншим жінкам. Незважаючи на затяту любов до незалежності, левиця відмінна дружина, мама і господиня... завдяки своїм розуму, чарівності і особливостям поведінки, кар'єрні сходи для левиці чудесним чином перетворюється на ліфт», написала хореограф.

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова натякнула, що скоро її можна буде побачити в новому шоу.

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