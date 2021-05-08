Співачка Санта Дімопулос показала, як вчить свою маленьку дочку англійської за допомогою мультфільмів
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня поділилася в розділі сторіз, як її дочка дивиться спеціальні розвиваючі мультфільми для вивчення англійської для початківців Tiny Love - відмінний прийом, який працює безвідмовно і на всі 100%.
На новому відеоролику, опублікованому в соцмережі Санта показала, як її дочка Софія разом з чоловіком сидять на дивані. Дівчинка уважно дивиться мультики, а чоловік - в телефон. Перед камерою дівчинка з'явилася з двома хвостиками-пучками з синіми гумками під колір очей малятка.
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Як відомо, Санта Дімопулос народила Софію 14 вересня 2019 року в елітній клініці в Монако. Це її перша спільна дитина Санти з теперішнім чоловіком Ігорем. У мережі зазвичай відзначають, що дівчинка є просто копією свого батька.
Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".
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