Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як приводить себе у форму після свят

Як передає Politeka.net, кадрами ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво після пом'якшення карантинних обмежень в Києві відразу ж попрямував в тренажерний зал.

"Після свят-те, що потрібно», - зазначив він, показавши, як присідає з гантелями.

Суддя шоу" Майстер Шеф " раніше розповідав, що тренування мають дуже велике значення в його житті.

"Я ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Це досить важко. Іноді замислююся: а може, не треба було починати? Але, по правді кажучи, Якщо я пропускаю тренування, відчуваю почуття провини! Це змушує мене встати і піти в зал", - говорив він.

Варто відзначити, що зараз у кулінара досить завантажений графік, адже йдуть зйомки нового сезону популярного кулінарного проекту - " МастерШеф. CELEBRITY", в якому учасниками стануть українські зірки. Але незважаючи на це Ектор знаходить час для тренувань.

«У перервах між зйомками-спорт за розкладом", - відзначимо він.

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