Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує ділитися кадрами з відпустки в Мексиці

Щоб в черговий раз привернути увагу до себе, Настя вирушила разом з подругами, колегами і мамою в несподівану відпустку-дівич-вечір, нібито сприяє загальному розслабленню через скупчилися проблем в особистих життях. За словами зірки, відпочинок пішов на користь, до того ж, все найголовніше вона також зняла в спеціальному реаліті-шоу.

Кадри зі зйомок як і раніше часто з'являються в мережі, привертаючи увагу до Насті, чию фігуру найбільше обговорюють через цей затяжний відпочинок. У світлому купальнику з подругою Каменських постала під час милих обіймів.

"Критика інших-не привід картати себе. І навіть зараз, коли я можу іноді скакати у вазі - я люблю себе такою, яка Я є🥰 Моя ідеальність - в моїй неідеальності🙏 про це буду з вами ділитися далі...» ,- написала пару днів тому Настя в мережі.

До слова, зірку хейтери дійсно не бентежать, і вона з гордістю публікує кадри, на яких знову і знову демонструє своє тіло.

"Чітко виглядаєш», - пише один з шанувальників зірки. Інший же відповідає: "жах, навіщо взагалі треба було одягати Руси?".

Зараз же Каменських може похвалитися прекрасними формами, розбурхуючи шанувальників. Останні створюють фан-групи, в яких згадують одні з найгарячіших образів знаменитості. Раніше Настя позувала в купальнику бузкового кольору, підкреслюючи форми досить сміливим чином.

"Скільки можна * * пу вставляти. Фу"," Завидно, і тому пишуть фу"," а насправді Настя успішна скрізь"," найсмачніша Баунті"," Настя тобі здоров'я", "" пані Анастасія ви і без цих фото дуже приваблива жінка яку хочеться😍"," пощастило Потапу", - написали користувачі Мережі.

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