Український репер Потап отримав приємності від колишньої дружини Олексія Завгороднього (Позитиву) Ганни Андрійчук

У суботу 8 травня відомий артист святкує день народження. Потапу виповнилося 40 років. Багато українських селебрітіс почали вітати репера.

Не пройшла повз іменинника дизайнерка Анна Андрійчук, яка тісно дружить з його дружиною Настею Каменських.

Як відомо, жінка зовсім недавно розлучилася з відомим співаком і екс-учасником групи «Время и Стекло» Олексієм Завгороднім, з яким прожила 15 років.

Анна вже встигла поділитися приємними побажаннями на адресу Потапа, а також показала спільні знімки, зроблені на пляжі, по всій видимості, під час відпочинку в Мексиці. Їх вона розмістила в мережі Instagram, передає Politeka.net.

"Яке щастя, що є ти @realpotap 🎈



Чоловіка судять за вчинками, а то, як ти ставишся до своєї сім'ї - це викликає захоплення!

Ти-приклад справжнього чоловіка.

Ти такий класний друг, що я іноді сама собі заздрю 😁 😂



Дякую за твою мудрість, чесність, за таке тепло і підтримку, за тебе такого добряка ♥️"» - написала Анна.

"Хотіла побажати вам любові з @kamenskux ще сильніше, але куди вже більше ☺❤️



Брат, обожнюю тебе всією душею!



Будь завжди щасливий🙏 🏽", - додала вона.

Інші користувачі мережі також приєдналися до привітань.

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