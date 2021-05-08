Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала переможницею шоу "Маска" і буде головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", зізналася, яким буде її ідеальне весілля

Як передає Politeka.net, Злата активно ділиться з передплатниками цікавими моментами свого життя в Instagram. Цього разу зірка поділилася сонячними фото і зізналася, що хоче на ручки і ароматний пиріг з яблуками і корицею.

"Настрій дня-хочу на ручки. І ще ароматний пиріг з яблуками і корицею.... І щоб вже літо скоріше прийшло, там стільки всього мене чекає! 😃😃😃 ",- написала Злата.

На фото Огневич знайшла саме сонячне місце в будинку і позує в червоній сукні в квіточку і джинсовій курточці зверху.

Фолловери відзначили схвальними коментарями пост майбутньої " Холостячки":

"Цікаво подивитися буде Холостячку з вашою участю 😍".

"Неймовірна 😍❤️".

"Надіюсь, на шоу, знайдеться той, хто буде вас все життя на руках носити! 😍".

Варто відзначити, що раніше Огневич розповіла, що привчає себе ні про що не шкодувати, а бути вдячною Всесвіту за кожен новий досвід

Також дівчина зізналася, що йде в проект "Холостячка", щоб побудувати відносини, що їй поки не вдається зробити через насичений гастрольний графік. Переживши хворобливий розрив з партнером, співачка зважилася на участь в шоу.

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