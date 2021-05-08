Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова влаштувала вуличну фотосесію, показуючи круглий живіт

Даша часто отримує негативні коментарі в мережі і безліч порад, які дають користувачі Instagram, нібито бажаючи допомогти. Причому дівчина настільки ревниво ставиться до свого життя, що відразу ж блокує недоброзичливців.

Цього разу Квіткова вирішила поділитися кадрами з вуличної фотосесії, в черговий раз виставивши напоказ свій круглий живіт і пишаючись своїм становищем:

"Вчора зловила себе на думці, що до вагітності не влаштовувала стільки зйомок і не хотіла так відобразити на фото кожен момент.

Як же важливо відчувати себе красивою і сексуальною, особливо коли ти вразлива на будь-які почуття, так як гормони всередині розриваються. І кожен раз дивлюся на себе по-новому", - написала Квіткова»

Шанувальники також відреагували:

"Даша, ви неймовірна 😍 зараз теж чекаємо малюка🐣 ви дуже надихаєте 🙌; Так мило животик виглядає, видно, як він лежить; Кіндер сюрприз❤️; "Така сильно красива" Д. Монатік❤️; малюк нам персик показав? ??? 😍 На фото видно як лежить малюк в животику😍 так красиво і незвично🔥; Влігся👶 там в апартаментах😉😁🥰; Ви прекрасна❤️😮; Прекрасна ❤️; Малюк теж в темі 😍, позує разом з мамою❤️».

Також раніше в своєму Instagram Даша Квіткова розмістила пост з коротким відео, на якому Микита одягає їй шкарпетки. Даша підставила ніжку, а Микита одягає шкарпетку і заправляє штанину, незважаючи на те, що Даша чинить опір.

На відео вона просить так не робити, але Микита невблаганний, він заявляє, що раз він одягає шкарпетки, то зробить це так, як він того хоче, і це і є турбота його про свою кохану. "Ти не хочеш, а я хочу". Цитату Микити Даша розмістила під постом.

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