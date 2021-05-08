Відома співачка Анастасія Приходько розповіла відверто, як почувається в ролі багатодітної матері

Артистка двічі виходила заміж, а зараз вона багатодітна мати, передавати Politeka.net. Першу дочку, Нанну, зірка народила в 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Пара розійшлася, і в 2013 році співачка знову вийшла заміж за бізнесмена, Олександра. У подружжя в 2015 і 2021 роках народилися сини.

"Мама-найніжніше, добре, найпрекрасніше слово, яке мені вдавалося чути. Бездонний світ ласки, теплих рук, світла, смачної випічки, улюбленого холодцю для Нани і олів'є для Гордія в моєму виконанні ♪ якби в 18 мені сказали, що я буду багатодітною мамою, розсміялася б в обличчя. Але, зовсім скоро я почую нове "мама" вже втретє. І кожен раз це звучить по особливому☺ А ще я зрозуміла дуже важливу річ, любов не ділиться, вона тільки множиться ❤️ дорогі мої матусі, друга неділя травня-наш день! Хочу привітати нас з Днем Матері🙏❤️ тата, не забудьте привітати тих, хто подарував вам Найголовніший скарб у Вашому житті️️", - написала Приходько.

Варто нагадати, що раніше зірка розповіла, що її ідеальна вага 50 кг.і зараз вона вже на фінішній прямій - ще 6 кілограм і красуня. За її словами, їй було дуже красиво в цій вазі і показала фото.

До слова, норовлива Приходько приховувала свою вагітність і розповіла про неї тільки після народження сина. При цьому вона продовжувала приховувати стать новонародженої дитини.

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