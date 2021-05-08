Головний герой 11-го сезону українського шоу «Холостяк» Михайло Заливако вирішив відповісти на найпопулярніші питання фанатів

Після чергового ефіру, шанувальники були настільки шоковані, що завалили Михайла безліччю питань, щодо його рішення вигнати з шоу Джесіку, яку вважали фавориткою. Однак, як і з Юлією «зайчикою», дівчині довелося піти.

"Чому прийшов і що я тут роблю? Хороше питання, яке я поставив собі всього лише раз, коли під'їхав перший лімузин🤣 ну а якщо серйозно, то я чомусь відчував, що саме на проекті і саме ось таким способом вийде зустріти свою людину. Кажуть, що невідання лякає... мені навпаки було все зрозуміло і ясно. У мене може бути вибір яке взуття надіти, але що стосується проекту, то тут сумнівів не було. Страх ніколи не був двигуном», - написав Холостяк під фото з телеведучим.

Ось як реагують в мережі: "і це тільки початок😉 👏 🤘; просто через батьків виганяти Джесіку?; Поверніть зайчика ❤️; Юля знову на горизонті🙌 За всю історію проекту холостяк, після відходу, дівчина дає знати про себе знову, ось це любов❤️ я хочу і вірю, що з Юлею ви разом; Я в шоці, що пішла Джессіка ((. Не розгледів-на жаль...; Богдан давно перемогла, інших просто шкода; з кожним випуском переслідує тільки одне питання: ви перецілувалися з усіма (крім Гриші))) - це такий метод вибору?».

Зазначимо, шоу" Холостяк-11 " наблизилося до фіналу, а це означає, що скоро буде відоме ім'я переможниці. Після десятого випуску вибула чергова учасниця.

У новому епізоді "холостяк" познайомився з батьками дівчат. Всі приємно провели час, але в підсумку проект покинула Джессіка.

"Джессіка, у нас з тобою особлива історія, яка мене зачепила з першої зустрічі. Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму справжньому і майбутньому", – сказав Михайло під час прощання з дівчиною.

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