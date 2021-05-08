Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав себе

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже давно популярний серед українців. Красунчик активно веде соціальні мережі, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

Цього разу Влад вирішив опублікувати фото з букетом троянд. Яма стояв у футболці і посміхався. Як можна зрозуміти, танцюрист вирішив привітати свою маму з Днем матері і написав зворушливий пост:

"Мамо, спасибі тобі за себе! Ти жила і добра! Щира і красива !. І моя дружина все ж подібна тебе)

Люблю тебе!",- написав Влад під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиві троянди", фантастичний букет","вогонь".

Повідомлялося, що хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною Ліліаною продовжують облагороджувати свій маєток.

На відео чутно, що танець починається зі скрипу старого відра. А далі під крутий трек Влад демонструє гнучкість і неймовірні можливості свого тіла. У джинсах і рожевій футболці 38-річний танцюрист вигинається "тудим-сюдим".

Нагадаємо, Мішина зняла, що відбувається за лаштунками "Майстер Шеф" з ямою, Еллертом і Решетником

А ще Politeka писала, що дружина ями з "Танців з зірками" стала учасницею "Майстер Шеф", вразивши чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма з дружиною перетворили свій особняк в екзотичний сад, з'явилися фото



