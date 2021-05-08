Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі нарешті показала себе під час інтерв'ю

Як відомо, вже через чотири дні в прокаті з'явиться новий фільм з Джолі»ті, хто бажає мені смерті". Причому важливо, що вперше за довгий час Анджеліна зіграла головну роль, повертаючись таким чином з новими силами до роботи. На майданчику зірці належало перевтілитися в незвичну героїню.

"Брутальна, хамовита і при цьому відважна пожежна, якій" можна довіряти»", - розповіла сама актриса в інтерв'ю. Скріншотом з онлайн-бесіди з модним виданням почали ділитися і фан-акаунти актриси в Instagram.

Під час бесіди з журналістами Анджеліна заговорила про фільм, розкриваючи нові деталі. Причому, судячи зі знімка, артистка привела себе в порядок: ідеальна шкіра, ніяких запалих щік і глибоких зморшок. На віртуальній конференції Анджеліна постала в чорній сукні з глибоким декольте,але без вирізів по центру.

На фан-акаунтах все частіше захоплюються образами Джолі з мінімум макіяжу і укладанням «морські хвилі». Так як актриса прихильниця лаконічного образу, її використовувана косметика зводиться до мінімуму, а зморшки вона не ховає.

"Що з шкірою?"- запитують шанувальники в мережі?

Проте, видимих недоліків, як видно на одному з останніх знімків актриси, і правда немає. І на червоній доріжці, і на зустрічах з біженцями, Анджеліна завжди чудово виглядає.

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