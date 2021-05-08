Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво офіційно став українцем
Відомий кулінар, який довгий час живе і веде свою діяльність в Україні нарешті отримав українське громадянство і паспорт.
Про це повідомляє на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram, передає Politeka.net
Міністерство культури видало указ, щоб Хіменес-Браво отримав постійне місце проживання.
"Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто домагається такої великої честі! Команда IMMIGRATION Ukraine, вдячний за вашу чудову роботу! А під цим постом приймаю привітання", – написав шеф-кухар.
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Українці почали вітати суддю "майстер Шефа" з радісною подією.
"Вітаю! Ще один хороший чоловік побільшати в Україну",
"Молодець",
"Хорошого життя в Україні", - пишуть в мережі.
Відзначимо, що Ектор Хіменес-Браво-канадський і український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен і телеведучий. Також Він суддя проекту "МастерШеф" і засновник консалтингової компанії Bravo Restaurant Group.
Раніше ми повідомляли, Ектор Хіменес-Браво показав, як приводить себе у форму після свят.
Ресторатор після пом'якшення карантинних обмежень в Києві відразу ж попрямував в тренажерний зал.
"Після свят-те, що потрібно», - зазначив він, показавши, як присідає з гантелями.
"Я ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Це досить важко. Іноді замислююся: а може, не треба було починати? Але, по правді кажучи, Якщо я пропускаю тренування, відчуваю почуття провини! Це змушує мене встати і піти в зал", - розповів він.
Нагадавши, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео.
Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"