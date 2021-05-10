Телеведучий Григорій Решетник показав сімейну ідилію
Як передає Politeka.net, новим знімком ведучий "Холостяка" поділився на своїй сторінці в Instagram.
Восени минулого року Решетник став батьком втретє. Разом з 31-річною дружиною Христиною вони виховують трьох синів.
"Сини вітають найкращу маму в світі з"Днем матері". Не забудьте завтра привітати своїх матусь. Адже, це - святі жінки для кожного з нас. Любимо сильно", - написав Решетник у підписі до зворушливого фото.
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Шанувальники були захоплені щасливою сім'єю і не скупилися на схвальні коментарі під фото.
"Христина, прекрасна мама 3-х богатирів", "Обов'язково привітаю свою. Вашій родині бажаю залишатися такою ж крутою, як ви зараз", "Хороша сім'я! Щастя Вам! Дай бог, що хоч хтось щасливий"," ви такі молодці", - писали в коментарях під постом.
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