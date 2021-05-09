Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл взяли участь у благодійному концерті, присвяченому боротьбі з коронавірусом

Захід відбувся 2 травня в Каліфорнії. Концерт транслювався на американському телебаченні, а його запис опублікували на YouTube, передає Politeka.net.

39-річна Маркл, яка як відомо очікує другу дитину, не була присутня особисто, а зробила відеозвернення. У них з Гаррі в червні повинна народитися дочка. У своєму спічі герцогиня Сассекська заговорила про жінок з тих верств населення, які не можуть дозволити собі придбати вакцину проти COVID-19. Метою шоу, в якому вони з Гаррі брали участь, якраз було збільшення пожертвувань і передача доз вакцин нужденним у всьому світі.

"Жінки, і особливо кольорові, втратили ціле покоління економічних вигод. З початку пандемії майже п'ять з половиною мільйонів жінок втратили роботу в США, і очікується, що ще 47 мільйонів жінок у всьому світі скотиться в крайню убогість, - заявила Меган, згадавши про майбутню дочку. - Ми з чоловіком дуже раді, що скоро будемо вітати дочку. Це почуття радості ми поділяємо з мільйонами інших сімей по всьому світу. Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок і дівчат по всьому світу, які повинні отримати можливість і підтримку. Їхнє майбутнє залежить від рішень, які ми приймаємо, і дій, які ми вживаємо зараз, щоб налаштувати їх і всіх нас на успішне, справедливе і співчутливе завтра".

Раніше зазначалося, що принц Гаррі і Маркл закликали фанатів замість подарунків на 2-річчя їхнього сина Арчі, робити пожертви в благодійну організацію проти коронавірусу.

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