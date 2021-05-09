19-річна Еліна Іващенко, переможниця "Х-Фактор", яка заспівала дуетом з Олегом Винником, розповіла, що думає про артиста

В одній з фанатських груп 47-річного "улюбленця вовчиць" на Фейсбук опублікували цікаві фрагменти з їх спільного інтерв'ю на радіо, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Винник назвав Іващенко "талановитою дівчинкою". Вона теж в боргу не залишилася. Ведучий попросив дівчину охарактеризувати Олега Анатолійовича, який він у реальному житті.

"По-перше, професіоналізм, тому що з щирістю - який Олег на сцені, такий Олег і в житті, і я дуже це ціную. Таким повинен бути артист: відвертим, щирим, добрим і найкращим", - розсипалася Еліна в похвалах.

Винник при цьому жартома знаками підказував юній протеже, що слід говорити. Як відомо, він був зірковим партнером Іващенко на "Х-факторі". А нещодавно вони разом випустили пісню "Діаманти".

Раніше Еліна ділилася своїми враженнями від знайомства з Винником. Вперше вони побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. На цьому етапі учасники співали в дуеті з відомими виконавцями.

"Мене відразу попередили, що Олега потрібно називати по батькові, тому я налаштувалася на серйозне знайомство. Пам'ятаю, як стояла на сцені, а він підійшов ззаду. Повертаюся: "Здрастуйте, Олег!". І тут же бачу погляди організаторів шоу, які начебто шепочуть: «Анатолійович, Анатолійович говори!». Думаю: "Все пропало", - поділилася дівчина. Але Олег, на її щастя, "виявився дуже щирим, відкритим і напрочуд простою людиною".

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