Головний герой 11-го сезону українського шоу «Холостяк» Михайло Заливако висловився з приводу знайомства з батьками дівчат

Чоловік кожен випуск потрапляє під гнів мережі через неоднозначну поведінку з дівчатами. Постійні поцілунки, досить нескромні зауваження і рішення, які ставлять хрест на відносинах з учасницями, які були «гідні», за словами фанатів. Михайло цього разу прокоментував свій вечір у домівках у батьків фавориток.

"Можу точно сказати, хвилювання яке відчував перед зустріччю з батьками було приємним. Я дійсно хотів познайомитися і побачити сім'ї кожної з дівчат. Для мене дуже важливо бачити, як і що говорять, які цінності і навіть як один на одного дивляться.

Ми є завжди продовженням і частиною наших батьків, тата і мами, значущих дорослих. І на підсвідомому рівні переймаємо поведінку і принципи тих, хто нам важливий. Згодні з цим?",- написав Михайло.

Користувачі відразу висловили свою думку:

"Кухар Женя просто 🔥; Джессіка була кращою!!!!😢 ; Міша, ну чому Джесіку вигнав?; Взагалі не зрозуміло чому пішла Джессіка; будемо сподіватися, що ти з Юлею, вже дуже Ви добре виглядаєте; мені чомусь здається що він ні з однією з дівчат, кого він в підсумку вибере не зміг побудувати відносини; настійно рекомендую подивитися на Аню в гніві! Апетит пропаде (; найромантичніше шоу перетворюється в дом-2; Міша, ви дуже аморально себе ведете на проекті».

Днем раніше Холостяк також висловився з приводу останнього ефіру:

"Чому прийшов і що я тут роблю? Хороше питання, яке я поставив собі всього лише раз, коли під'їхав перший лімузин🤣 ну а якщо серйозно, то я чомусь відчував, що саме на проекті і саме ось таким способом вийде зустріти свою людину.

Кажуть, що невідання лякає... мені навпаки було все зрозуміло і ясно. У мене може бути вибір яке взуття надіти, але що стосується проекту, то тут сумнівів не було. Страх ніколи не був двигуном», - написав Холостяк під фото з телеведучим.

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