Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво сколихнув публіку одкровенням
Як передає Politeka.net, 49-річний шеф-кухар опублікував серію фото з особистого архіву в Instagram, на яких показав головну жінку у своєму житті.
Ектор зворушливо зізнався в почуттях до власної матері, жартома закликавши українців "не брати з нього приклад" - тобто, замість того, щоб сидіти в соцмережі, швидше їй дзвонити. Пост зірка приурочив до Дня матері, який відзначається 9 травня.
"Мама - перше слово в житті кожної людини. А в моєму ще й головне! Я вітаю всіх мам з Днем Матері! Бажаю міцного здоров'я, щасливих посмішок і сильних обіймів ❤️ Тим, хто щасливий бачити свою маму в цей день, закликаю зробити їй приємно - квіточку, цукерку або комплімент. А таким, як я: не слід сидіти в Instagram: швидше дзвонити найріднішій людині в світі! До речі, моя мама читає всі коментар ⬇️", - поділився зірка "МайстерШеф".
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На всіх кадрах, які він опублікував, Ектор ніжно обіймав маму і світився щирою посмішкою. Неможливо не звернути увагу, що він дужена неї схожий.
Публіка гаряче відреагувала:
"Ектор, ваша мама чудово виглядає👍"
"Ектор, у Вас чудова мама! Я її побачила на МайстерШеф і відразу зачарувалася: інтелігентна, красива і скільки цікавих страв вона знає і вміє готувати! Здоров'я і довгая літа!!!)
"Прекрасні фото 😍 😍 😍"
"Дай бог здоров'я вашій мамі, вона красуня.🙏"
"Ектор, ви дуже з мамою схожі! Два позитивчика й очаровашки! ❤️🌺"
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.
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