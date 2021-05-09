Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво сколихнув публіку одкровенням

Як передає Politeka.net, 49-річний шеф-кухар опублікував серію фото з особистого архіву в Instagram, на яких показав головну жінку у своєму житті.

Ектор зворушливо зізнався в почуттях до власної матері, жартома закликавши українців "не брати з нього приклад" - тобто, замість того, щоб сидіти в соцмережі, швидше їй дзвонити. Пост зірка приурочив до Дня матері, який відзначається 9 травня.

"Мама - перше слово в житті кожної людини. А в моєму ще й головне! Я вітаю всіх мам з Днем Матері! Бажаю міцного здоров'я, щасливих посмішок і сильних обіймів ❤️ Тим, хто щасливий бачити свою маму в цей день, закликаю зробити їй приємно - квіточку, цукерку або комплімент. А таким, як я: не слід сидіти в Instagram: швидше дзвонити найріднішій людині в світі! До речі, моя мама читає всі коментар ⬇️", - поділився зірка "МайстерШеф".

На всіх кадрах, які він опублікував, Ектор ніжно обіймав маму і світився щирою посмішкою. Неможливо не звернути увагу, що він дужена неї схожий.

Публіка гаряче відреагувала:

"Ектор, ваша мама чудово виглядає👍"

"Ектор, у Вас чудова мама! Я її побачила на МайстерШеф і відразу зачарувалася: інтелігентна, красива і скільки цікавих страв вона знає і вміє готувати! Здоров'я і довгая літа!!!)

"Прекрасні фото 😍 😍 😍"

"Дай бог здоров'я вашій мамі, вона красуня.🙏"

"Ектор, ви дуже з мамою схожі! Два позитивчика й очаровашки! ❤️🌺"

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.

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