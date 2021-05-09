Племінниця Софії Ротару, її тезка співачка Соня Кей, розбурхала публіку унікальним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна дівчина опублікувала в Instagram чорно-біле фото з сімейного архіву, на якому постала зовсім ще крихітною на руках у своєї матері - молодшої сестри Софії - Лідії Ротару.

Пост приурочений до свята. В підписі Соня Кей з теплом відгукнулася про ту, що подарувала їй життя.

"Сьогодні особливий день! День матері! Я вдячна своїй мамі за життя, за підтримку, турботу, безсонні ночі, за любов, за абсолютно все! Ти у мене найкраща! Я тебе дуже сильно люблю! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️", - йдеться в повідомленні.

Користувачі з ентузізазмом кинулися обговорювати побачене:

"Яке гарне фото😍"

"Здоров'я Лідії Михайлівні і радості від вас... Бережіть маму і привіт їй, з повагою завжди 😘"

"Зі святом!! Як мені дуже подобається ваша мама. У вашої мами незвичайна краса ❤️. Я так рада за вас! Нехай ваша мама Лідія Михайлівна буде завжди щаслива!!!❤️"

Зазначимо, Лідія Ротару була третьою дитиною в сім'ї, народилася в 1951 році. Також як і її старша сестра Софія - почала співати в ранньому дитинстві, нині є заслуженою артисткою України.

В одному з інтерв'ю Лідія розповідала: "У школі ми виступали в самодіяльності, брали участь в хорі. І я, і Соня, і брати Толік з Женею, потім - Ауріка. А наша старша сестра Зіна на слух запам'ятовувала пісні, які передавали по радіо, адже вона була сліпа. Потім втрьох - з нею і Сонею - ми сідали ввечері на вулиці і співали мало не на все село".

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