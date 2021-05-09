Популярна співачка Настя Каменських здивувала фанатів яскравими фото з мамою-красунею на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на концерті "Вечірнього Кварталу", часто радує фанатів яскравими фото в соцмережі Instagram. Цього разу з нагоди Дня матері, зірка опублікувала у своєму мікроблозі яскравими кадри зі своєю кучерявою мамою-красунею. Схоже, знімки були зроблені під час спільного відпочинку зірки з мамою Лідією Петрівною.

На фото, які зробила сама Настя, вони з мамою відображені на прогулянці десь за кордоном. Причому локація дуже цікава - з історичними будівлями і пальмами. На прогулянку Каменських вийшла в білій футболці з рюкзаком, а на її голові величезний коричневий капелюшок. Кучеряве пишне волосся красуні розпущені і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Мама співачки теж у світлому вбранні і оригінальному капелюшку, у неї об'ємні кучеряве волосся і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Настя написала: "Щаслива, що ти моя Мама. Весела, красива, рідна, добра, любляча, розуміюча і така сильна. Дуже тебе люблю. Будь завжди поруч. З Днем Матері!". Користувачі тут же почали коментувати нові фото Каменських: "Лідію Петрівну, і всіх матусь зі святом. Спасибі вашій мамі за таку прекрасну дочку", "Обожнюю вас дівчинки, щастя Вам", "Ви з мамою красуні", "Боже, Ваша мама така сонячна, так хочеться її обійняти. У вас такі відносини - це мама і подруга в одній особі", "Красуні".

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