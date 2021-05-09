Відома українська співачка Камалія, дружина пакистанського мільярдера, показала старе фото
Як пише Politeka.net, Камалію в Україні знають як найбагатшу співачку, так як зірка вийшла заміж за Мохаммада Захура, відомого пакистанського мільярдера. Пара обзавелася дітьми, але це не заважає співачці активно будувати свою кар'єру і розвивати соціальні мережі.
Цього разу артистка опублікувала архівне фото, на якому здалася разом з бабусею і дідусем, коли ще була зовсім малятком.
"День Перемоги, як він був від нас далекий, як у багатті згаслому танув вугіллячко...". Сьогодні з самого ранку в голові крутяться ці рядки. Давайте згадаємо і піднімемо фронтові сто грам за героїв, які билися в жорстоких боях, поклали своє життя за наше майбутнє!
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На фото я з бабусею і дідусем.
З Днем Перемоги!",- написала Камалія.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Зі святом Великої Перемоги!!! Миру, щастя, любові!", "Бабуся красуня"," яка красива дівчинка"," Камалія,ви дуже схожі на бабусю"," красиві бабуся і дідусь, Камалія, все", " яка гарненька дівчинка, вилита Арабелла! Нехай наші діти живуть під мирним небом! Зі святом!".
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