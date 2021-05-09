Співачка Наталія Могилевська розтривожила серця несподіваним закликом
Як передає Politeka.net, 45-річна артистка опублікувала фото з особистого архіву у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з уже покійною мамою - Ніною Петрівною.
Жінка померла в 2013 році, коли їй було 68, після семи років боротьби з важким захворюванням. Наталія їздила з нею на лікування до Німеччини і навіть встигла купити для мами квартиру в своєму під'їзді, щоб бачити її якомога частіше. Ремонт був уже практично закінчений, але Ніні Петрівні не судилося переїхати в новий будинок.
У День матері, який відзначається цього року 9 травня, Могилевська зворушила роздумами про дітей і батьків. На опублікованому фото зірка стояла на колінах перед ще живою мамою, обіймаючи її.
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"Деякі люди помиляються, коли думають, що можуть повчати своїх батьків, можуть оцінювати їхні вчинки, можуть вередувати, заперечувати або щось додавати. Це завжди питання відсутності глибинного знання і розуміння того, як влаштоване життя на планеті Земля. Ми не здатні усвідомити батьківської жертви і їх прийняття рішення подарувати нам життя. Батьки наші найбільші вчителі, батьки хранителі нашої карми. Зараз саме час набрати маму, тата і сказати: Я тебе люблю, мамочка! Я тебе люблю, татусю! Зателефонуйте своїм батькам. А я тобі мама, на жаль, зателефонувати не можу, але я тебе люблю!, - поділилася Наталя, додавши, - Давайте кожен з нас поділиться і напише в коментарях за що ви любите і за що вдячні батькам".
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