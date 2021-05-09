Співачка Наталія Могилевська розтривожила серця несподіваним закликом

Як передає Politeka.net, 45-річна артистка опублікувала фото з особистого архіву у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з уже покійною мамою - Ніною Петрівною.

Жінка померла в 2013 році, коли їй було 68, після семи років боротьби з важким захворюванням. Наталія їздила з нею на лікування до Німеччини і навіть встигла купити для мами квартиру в своєму під'їзді, щоб бачити її якомога частіше. Ремонт був уже практично закінчений, але Ніні Петрівні не судилося переїхати в новий будинок.

У День матері, який відзначається цього року 9 травня, Могилевська зворушила роздумами про дітей і батьків. На опублікованому фото зірка стояла на колінах перед ще живою мамою, обіймаючи її.

"Деякі люди помиляються, коли думають, що можуть повчати своїх батьків, можуть оцінювати їхні вчинки, можуть вередувати, заперечувати або щось додавати. Це завжди питання відсутності глибинного знання і розуміння того, як влаштоване життя на планеті Земля. Ми не здатні усвідомити батьківської жертви і їх прийняття рішення подарувати нам життя. Батьки наші найбільші вчителі, батьки хранителі нашої карми. Зараз саме час набрати маму, тата і сказати: Я тебе люблю, мамочка! Я тебе люблю, татусю! Зателефонуйте своїм батькам. А я тобі мама, на жаль, зателефонувати не можу, але я тебе люблю!, - поділилася Наталя, додавши, - Давайте кожен з нас поділиться і напише в коментарях за що ви любите і за що вдячні батькам".

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