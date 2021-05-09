Телеведучий Григорій Решетник показав милі фото з мамою в дитинстві і зараз

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проекти "Холостяк" і "Холостячка" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий з дружиною і трьома дітьми побував на відпочинку на Мальдівах, звідки показував яскраві фото, а тепер вирішив привітати маму зі святом і показав у соцмережі два знімки – архівний і сучасний.

На першому фото Григорій зображений з мамою чи то на сцені, чи то на якомусь святі, він стоїть з мікрофоном в одній руці, а другий обіймає її за плечі. На другому знімку - ще чорно-білому - зовсім маленький Решетник з молодою мамою, і їли вона злегка посміхається, то хлопчисько на кадрі вельми серйозний. Деякі відзначили, що це перше фото, на якому бачать Григорія без посмішки.

"Мамуньчик, люблю тебе сильно! Ти у мене найпрекрасніша і сама ненаглядна!",- підписав фотографії телеведучий. А користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, приєднуючись до привітань. "Гриша, ви зовсім не змінилися, такий же, як і в дитинстві", "Боже, який серйозний хлопчик", "Григорій, яка у вас чудова мама, красою в неї пішли", "Які ви красиві!", "Мамуля красуня, а ви Гриша на другому фото лапочка і красунчик", "Як же на другому фото дружина схожа на маму", "Який серйозний, а цей погляд", "Здоров'я і всього самого найкращого", - пишуть в коментарях до фото.

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