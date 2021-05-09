Відома українська актриса Олена Кравець показала маму, розповівши про схожість

Як пише Politeka.net, Олена Кравець стала дуже популярною завдяки проектам"Квартал 95". Дівчина кілька років тому організувала шоу "Жіночий квартал", але нещодавно його покинула і оголосила, що буде ведучою проекту "Твій день".

Зараз красуня вирішила в день матері показати свою маму на архівному фото і розповісти про подібність. Як можна помітити, Олена недавно постриглася і зачіска стала дуже схожою з маминою.

"Треба ж, у нас з тобою майже однакові стрижки, мамуль...) Можна багато тут написати і залишити, але я краще піду подзвоню тобі, так?)) ",- написала Олена під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Краще приїхати до мами...", "Щаслива, що можеш зателефонувати мамі", " з днем матері, вашу прекрасну маму, вас королева і всіх матусь. Мами-здоров'я вам, тільки позитивних миттєвостей в житті", " яке щастя, що можна мамі зателефонувати....", "Звичайно краще зателефонувати мамі, ніякі повідомлення не замінять живі слова".

Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася одкровенням щодо чоловіка і дітей.

"Машунь, ти прости мене... я не можу бути з тобою, я не можу поїхати з тобою відпочити...",- згадала артистка розмову з донькою.

Нагадаємо, 18-річна дочка Кравець показала нічні розваги з блондинкою з " жіночого кварталу»

А ще Politeka писала, що дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині

Також Politeka повідомляла, що Кравець з "Квартал 95" звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення



