Дружина Микити Добриніна, головного героя "Холостяк-9" Даша Квіткова показала, як змінилася за час вагітності

Популярна молода блогерка, яка не тільки стала переможницею шоу «Холостяк», але ще і вийшла заміж за головного героя проекту Микиту Добриніна, продовжує показувати, як змінюється її фігура за час вагітності. Цього разу Даша показала не тільки помітно кругленький живіт, але ще і свої губи.

Як відомо, у квіткової часто запитують, де вона робила губи і порадить вона майстра, проте у дівчини вони натуральні, тому кожен раз вона нагадує про це. Причому Даша вирішила написати в черговий раз, що тепер губи припухлі через приплив крові під час вагітності і якщо зовнішній вигляд її і змінився, то точно не через якихось філерів.

"Губи дути не треба, набряк зробить все сам. До зустрічі Залишилося 9 тижнів і чотири дні», - повідомляє Даша під кадрами, на яких погладжує живіт.

Також Квіткова вирішила поділитися кадрами з вуличної фотосесії, в черговий раз виставивши напоказ свій круглий живіт і пишаючись своїм становищем:

"Вчора зловила себе на думці, що до вагітності не влаштовувала стільки зйомок і не хотіла так відобразити на фото кожен момент. Як же важливо відчувати себе красивою і сексуальною, особливо коли ти вразлива на будь-які почуття, так як гормони всередині розриваються. І кожен раз дивлюся на себе по-новому", - написала Квіткова»

"Так мило животик виглядає, видно,як він лежить; Кіндер сюрприз; Така сильно красива. Монатік; малюк нам персик показав? ??? На фото видно як лежить малюк в животику, так красиво і незвично; улігся👶 там в апартаментах; ви прекрасна; малюк теж в темі 😍, позує разом з мамою», - пишуть в мережі

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