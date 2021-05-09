Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала маму і 17-річну дочку
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна в день матері вирішила присвятити пост не найдорожчим жінкам у своєму житті. Дівчина опублікувала зворушливе фото в соціальній мережі Instagram.
На фото Маша стояла біля мами Людмили, обіймаючи її. Людмила в свою чергу обіймала внучку Нану, яка стояла найближче до камери. Прекрасні красуні легко посміхалися, зачаровуючи своєю зовнішністю.
"День ніжності, безумовної любові і приємних мурашок від кожного відчуття, пов'язаного з материнством ...",- написала Маша під фото.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "Жах"
"Холостяк" Заливако розпрощався з красунею-учасницею після знайомства з батьками: "Не можу повірити..."
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Обірвалося життя знаменитого співака, трагічні деталі: "Причиною смерті став... "
Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:
"Які ви всі красиві!", "Мої дівчатка улюблені, сумую", "відразу видно, хто що відзначає", " дуже красиві!!! Зі святом вас, дівчата!", "Дуже-дуже красиві! З Днем матері!", "З Днем Мами!!! Ви копія своєї мами", "це справжнє щастя, сила і любов, З Днем Матері", "Нана дуже схожа на бабусю"
Ми писали, що ведуча Маша Єфросиніна розкрила свої секрети, як вона зменшила кількість вживання кави.
На кадрах пекуча брюнетка позувала в нічній сорочці, завдяки якій оголилася спинка, а також в піжамі, що складається з Топіка і шортиків. Фото вийшли дуже ніжними і привабливими.
Нагадаємо, Єфросиніна після фіналу "Ліги сміху" відверто розповіла, що діється за лаштунками
А ще Politeka писала, що Єфросиніна заговорила про зайву вагу і кризу в особистих відносинах
Також Politeka повідомляла, що Маша Єфросиніна, пересиливши страх, заморозила себе при -120