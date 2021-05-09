Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала маму і 17-річну дочку

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна в день матері вирішила присвятити пост не найдорожчим жінкам у своєму житті. Дівчина опублікувала зворушливе фото в соціальній мережі Instagram.

На фото Маша стояла біля мами Людмили, обіймаючи її. Людмила в свою чергу обіймала внучку Нану, яка стояла найближче до камери. Прекрасні красуні легко посміхалися, зачаровуючи своєю зовнішністю.

"День ніжності, безумовної любові і приємних мурашок від кожного відчуття, пов'язаного з материнством ...",- написала Маша під фото.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:

"Які ви всі красиві!", "Мої дівчатка улюблені, сумую", "відразу видно, хто що відзначає", " дуже красиві!!! Зі святом вас, дівчата!", "Дуже-дуже красиві! З Днем матері!", "З Днем Мами!!! Ви копія своєї мами", "це справжнє щастя, сила і любов, З Днем Матері", "Нана дуже схожа на бабусю"

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На кадрах пекуча брюнетка позувала в нічній сорочці, завдяки якій оголилася спинка, а також в піжамі, що складається з Топіка і шортиків. Фото вийшли дуже ніжними і привабливими.

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