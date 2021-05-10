Невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко показала миле фото з дорослими дітьми

Як повідомляє Politeka.net, у легендарної радянської та української артистки Софії Михайлівни Ротару є єдиний син - Руслан Євдокименко. Свого часу він одружився з дівчиною, на ім'я Світлана, і в їхній родині народилося двоє дітей – Анатолій і Софія, вони є онуками відомої артистки. До Дня матері Світлана Євдокименко опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram миле сімейне фото, на якому позує разом з уже дорослими дітьми.

Перед камерою невістка Софії Ротару позує в стильній чорній сукні цікавого фасону, її волосся розпущене і акуратно укладене, а обличчі легкий макіяж. Соня стоїть поруч з мамою, на ній коротке бежеве плаття незвичайної текстури, яке підкреслює довгі ніжки, волосся красуні розпущене в красивій укладанні, а на обличчі легка посмішка. також на фото можна побачити 26-річного Анатолія, він позує на камеру в темних брюках і білосніжній футболці.

У підписі до фотографії Світлана Євдокименко написала: "миру і любові всім дітям землі! @shmn @iamsofiaeve. Бути вашою мамою - вищий дар!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію невістки Ротару, засинаючи сімейство компліментами в коментарях до фото. "Неймовірні", "Дочка - ідеальна! Ось це порода!", "Красива сім'я", "Красиві", "Які красиві", "Які милі, зі святом", - пишуть в коментарях.

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