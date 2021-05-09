Відомий український співак Сергій Лазановський, який переміг у "Голосі країни", показав, як був зовсім маленьким
Як пише Politeka.net, перспективний співак став тріумфатором "Голосу країни" в останньому сезоні. Красунчик переміг, представляючи команду Наді Дорофєєвої. Зараз Сергій активно веде соціальні мережі, де за ним стежать десятки тисяч українців.
Цього разу Лазановський вирішив привітати маму в день матері. Сергій опублікував фото, де зовсім малюк у молодої мами на руках.
"Спогад. З Днем матері, найрідніша", - написав співак.
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Фанати відразу почали лайкати і коментувати знімок:
"ААА, який милий"," Боже, яке сонечко маленьке"," Боже, яке диво маленьке, так потискати хочу"," просто прекрасні"," які милі"," який милий, уклін твоїм батькам за такого чудового сина"," красуня неперевершена і маленьке диво", " у тебе навіть хороша мати.Ти дуже схожий на неї".
Повідомлялося, що переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський досі не може повірити у свій оглушливий успіх.
У себе в Instagram Лазановський нагадав українцям про перемогу, показавши, напевно, найзворушливіший свій виступ - коли заспівав дуетом з Надею " Два кольори"
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