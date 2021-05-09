Сестра відомого українського телеведучого Дмитра Комарова Ангеліна показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, у телеведучого Дмитра Комарова не тільки красуня-дружина, але і бездоганна сестра Ангеліна. Хоч дівчина не така публічна, як Зоряний брат, але працює креативним директором салонів краси. Красуня активно веде соціальні мережі, де публікує особисті фото.

Цього разу Ангеліна опублікувала фото в червоному купальнику. Дівчина на двох кадрах продемонструвала розкішну фігурку і граціозність, розповівши факти про себе:

"3 факти про мене:

1. Вже 8 років я взагалі не загоряю. А якщо доводиться бути на сонці, то обов'язково наношу spf 50 на все тіло. Рівно 8 років тому я жахливо засмагла в Йорданії.

2. Я ненавиджу Пляжний відпочинок! Просто полежати на пляжі можу хвилини 3 максимум. Тому на морі мені цікавий тільки серфінг або дайвінг.

3. Ношу тільки злиті купальники. Не тому, що ховаю животик, а тому, що мені просто подобаються як вони виглядають. Я думаю ви вже оцінили мій новий Пляжний Look від Moschino", - написала Ангеліна.

Комаров відразу написав під фото: "Це та ж Єгипетська фотосесія від місцевого фотографа?".

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Бачу руку майстра, купальник супер", "я б так про себе написала", "я теж набагато більше люблю злиті купальники, особливо коли ззаду вони у вигляді Борцівки".

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