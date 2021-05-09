Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", опублікував фото, звернувшись до дружини

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже більше 10 років разом з Лілією, але розписалася пара тільки в 2015 році. Зараз Лілія і Влад виховують 5-річного сина Леоена. Хореограф вирішив привітати красуню-дружину з Днем матері і заінтригував підписом:

"Кохана, З Днем Матері тебе спасибі за наше маленьке п'ятирічне щастя! І окремо - за день, починаючи з якого я почав вважати себе дорослою людиною.

Я пишаюся тобою і тим, яка ти мати, скільки в тобі любові, ніжності, розуму, мудрості і сміливості! Люблю тебе безмежно і ... Бажаю, щоб наступного року у тебе було як мінімум подвійне свято! ..",- написав Влад.

На фото Лілія обіймала сина Леона. Хлопчик посміхався, а мама закрила очі, насолоджуючись ніжністю.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиві слова", " тільки побажань на наступний рік-мало, потрібно діяти. Бог на допомогу","вітаю вашу сім'ю".

Повідомлялося, що Влад Яма разом з дружиною Лілією стали учасниками шоу «Майстер Шеф».

Знімком зі знімального майданчика Влад Яма поділився на своїй сторінці в Instagram.

"До сьогоднішнього дня я був упевнений, що не вмію готувати», - зізнався хореограф.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" зачепив дружину, звернувшись до головної жінки у своєму житті

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