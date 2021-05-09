Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав трепетні фото з новою коханою

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік з "Ліги сміху" і учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак, володіє відмінним почуттям гумору і схоже знайшов любов всього свого життя. після проекту з Ксенією Мішиною, комік почав зустрічатися з дівчиною, на ім'я Аліна. Нещодавно разом з новою коханою і парою друзів Андрій провів вікенд в Одесі, звідки показав трепетні фото зі своєю дівчиною.

На своїй сторінці в Instagram Рибак виклав кілька кадрів з фотосесії, на яких вони з Аліною виглядають по-справжньому закоханими і щасливими. Парочка прогулялася біля моря, багато цілувалася і обіймалася. У підписі до фотографії комік написав: "Це ми, море і любов! Приємного перегляду!".

Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії Андрія, відзначаючи, що йому вже пора зробити пропозицію руки і серця своїй дівчині. "Фотки супер. Красива пара, бажаю щастя", "Дійсно класно виглядайте! І Алінка гарненька! Так що одружуйся Андрюха, а то знову упустиш!", "Дивлюся і захоплююся. Це так круто, коли в серцях живе таке прекрасне почуття", "Дуже класні фото", "Дуже красива фотосесія", "Краща ваша фотосесія", "Шикарна пара. Алінка божественна", "Вона вже чекає від тебе обручку", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Півфіналіст "Холостячки" Рибак закотив круту вечірку зі своєю дівчиною: яскраві кадри.

Як повідомляла Politeka, "У Сміта труси скромніші": рибалка з "Холостячки" насмішив пародією на відомого актора.

Також Politeka писала, "Холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Оце поворот!".