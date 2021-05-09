Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успішною української спортсменок, завоювавши для України безліч медалей на міжнародних змаганнях. Зараз дівчина поїхала на відпочинок і вирішила показати, як релаксує.

На фото Марина позувала в купальнику, лежачи на рушнику. Дівчина була мокрою після води, насолоджуючись променями сонця, адже на вулиці був 31 градус тепла.

"Дуже гарячий день", - написала Марина англійською під фото.

На другому фото Бех вже була в рушнику і білому халаті. Красуня знімала себе на телефон, хвалячись розкішною зовнішністю.

"Час для Селфі", - підписала англійською друге фото дівчина.

"Люблю у вихідний день приділити трохи часу для себе", - написала вже українською в результаті Марина.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирушила за кордон.

Так, на одному з останніх фото зірка позувала, навівши камеру на дзеркало. Красуня демонструвала накачане тіло. Прес був просто сталевим і "кубики" притягували погляд.

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