Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успішною української спортсменок, завоювавши для України безліч медалей на міжнародних змаганнях. Зараз дівчина поїхала на відпочинок і вирішила показати, як релаксує.
На фото Марина позувала в купальнику, лежачи на рушнику. Дівчина була мокрою після води, насолоджуючись променями сонця, адже на вулиці був 31 градус тепла.
"Дуже гарячий день", - написала Марина англійською під фото.
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На другому фото Бех вже була в рушнику і білому халаті. Красуня знімала себе на телефон, хвалячись розкішною зовнішністю.
"Час для Селфі", - підписала англійською друге фото дівчина.
"Люблю у вихідний день приділити трохи часу для себе", - написала вже українською в результаті Марина.
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирушила за кордон.
Так, на одному з останніх фото зірка позувала, навівши камеру на дзеркало. Красуня демонструвала накачане тіло. Прес був просто сталевим і "кубики" притягували погляд.
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