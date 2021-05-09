Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала не тільки популярною телеведучою, але актрисою театру і кіно. Ребрик зараз поїхала відпочивати на курорт з сім'єю, де відсвяткувала днями День Народження. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділитися відпочинком.
Цього разу Лілія опублікувала фотографію, на якій лежала в чорному купальнику біля моря. Красуня посміхалася, вимазавшись мокрим піском. На другому фото телеведуча вже була у воді, засліплюючи посмішкою.
"Каааайф. Море-моя любов, моє місце сили ... іноді це просто необхідно, зануритися з головою у воду", - написала зірка під фото.
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Фанати відразу почали коментувати фото:
"А не холодно?", "Лілія Ребрик, вау, яка ви спокуслива", "О, море, як завжди-прекрасно", " Підкажіть де ви готелі, дуже зелено і красиво?".
Повідомлялося, що телеведуча Лілія Ребрик показала миле фото і нагадала українцям привітати мам.
На новому знімку Лілія відображена на прогулянці теплі весняним днем, в руках вона тримає великий букет червоних троянд. Перед камерою телезірка з'явилася в легкій світлій кофтині, її волосся розпущене і акуратно укладене.
Нагадаємо, Лілія Ребрик прогулялася берегом моря, вразивши Сумську
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