Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників фото мами напередодні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. У чотири дні матері зірка вирішила показати фанатам своє сімейство і привітати свою маму зі святом. У соцмережі артистка виклала милі знімки сімейної ідилії, на яких можна побачити не тільки маму з татом, а й чоловіка і дітей красуні.

Схоже, ці знімки були зроблені в батьківському домі Ілони, вона з чоловіком і дітьми приїжджала в гості до рідних. Правда, на фото є тато танцівниці, який, на жаль, нещодавно покинув цей світ. Хореограф розповіла, що її мама ще й чудова бабуся, і це відмінно видно на знімках – вона аж світиться поруч з онуками.

"Рідна моя мамуля вітаю тебе з Днем матері! Спасибі за життя, за любов твою, за руки твої ніжні, за віру, за підтримку, за турботу, за допомогу, за все тебе Дякую. Ти моя фея і моя бджілка і найкраща бабуся на світі. Люблю нескінченно і безмежно", - підписала трепетні кадри Гвоздьова. Також вона написала миле привітання всім жінкам зі святом.

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