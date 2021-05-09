Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе у відпустці

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк вже давно полюбилася українцям завдяки своїй життєрадісності та щирості. Дівчина зараз відпочиває в Туреччині, де влаштувала справжній дівич-вечір. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де публікує фото з відпустки.

Цього разу Леся вирішила не тільки поділитися фото, але відповісти на питання фаната, пожартувавши над собою.

"Запитуйте, я готова", - написала Нікітюк.

"Як вдається підтримувати форму?",- запитав один з фанатів.

"Ніяк", - лаконічно відповіла Леся і додала кумедне фото.

На кадрі красуня була в купальнику, стильною капелюшку і окулярах. Нікітюк вивалила живіт, створюючи враження, що у неї величезне пузо. Красуня до відповіді відразу додала смайлики сміху, натякаючи, що вона просто жартує над собою.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк привітала маму.

Цього разу довгонога красуня вирішила привітати улюблену родичку з Днем матері. На кадрах Леся позувала поруч з матір'ю і букетом троянд.

Зірка була в короткій сукні, завершивши образ стильними аксесуарами.

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