Відома співачка Анастасія Приходько показала чарівне фото своєї вагітності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але тепер вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраве фото з того часу, коли була вагітна. Треба сказати, що на знімку Настя виглядає по-справжньому щасливою, а в підписі до фотографії вона привітала шанувальників відразу з двома святами.

На новій фотографії Анастасія відображена у світлій кімнаті з великими вікнами, вона мило посміхається про себе, поклавши руки на значний вагітний живіт. Перед камерою співачка з'явилася в стильному маленькому чорному платті, яке красиво підкреслило декольте. її волосся розпушені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Приходько написала: "Подвійне свято! Сьогодні важливий день для кожного з нас. День Перемоги над нацизмом і день Матері. Свята, які дуже символічно сьогодні в один день. Любов, мир, добро. Тільки мати, в якій зароджується нове життя, розуміє наскільки цінна і важлива життя кожного. Не буває чужих дітей. Не буває непотрібних життів. Дай Боже нам миру і спокою, щоб ми могли ростити наших дітей і нашу країну під безхмарним мирним небом".

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