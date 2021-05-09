У мережі з'явилося кумедне архівне фото Євгенія Кошового з мамою

Як повідомляє Politeka.net, відомого коміка і ведучого Євгена Кошового всі знають, як "Лисого з кварталу". Мало хто бачив Женю з волоссям, тільки якщо це не перука для чергового номера "Вечірнього Кварталу". Однак, у соцмережі Instagram на сторінці студії "Квартал 95" вирішили показати, як виглядав артист зі своїм світлим волоссям.

Цей чорно-білий знімок приурочили до Дня матері, на ньому маленький Євген на руках красуні-мами. Майбутня зірки гумору Кошовий, на архівному кадрі виглядає дуже мило і задумливо, у нього світле волосся, а ось одягу на ньому немає. На цьому знімку можна побачити, як сильно комік схожий на свою маму. Вона красива висока жінки, тут у неї на голові об'ємний вінок з польових рослин, вона з серйозним обличчям дивиться в об'єктив.

У підписі до фото йдеться: "Вітаємо з Днем матері! Від усієї студії "Квартал 95" бажаємо всім матусям міцного здоров'я, щасливих очей, спокійних ночей, ласкавих посмішок і прекрасних, незабутніх моментів! Спасибі вам за життя, за підтримку, за любов і вашу душу!". Користувачі тут же почали коментувати архівне фото Кошового з мамою: "Женя пізнаваний завжди", "Яка мама красуня у Жені. Здоров'я і довгих років мамам. Любіть і цінуйте своїх улюблених мам", "Маленький Женя!", "Як Євген схожий на свою маму", "Мама красива".

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