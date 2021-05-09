Знаменита співачка Тіна Кароль позувала з мамою і братом в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль рідко показує своїх рідних. На сторінках в соцмережі Instagram, присвячених артистці, час від часу з'являються її фото з сином Веніаміном, а ще рідше з мамою братом. Однак, в четь свята Дня матері фанати опублікували в мережі зворушливе фото, на якому співачка позує зі своїми рідними.

На новому знімку можна побачити Тіну разом з мамою Світланою Андріївною і братом Станіславом. Схоже, дорослі діти прийшли привітати маму з її святом і принесли квіти – жовті тюльпани. Кароль, яка сама і зробила фотографію, з'явилася перед камерою в рожевій кофтині, її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до кадру йдеться: "Тіночка з мамою Світланою Андріївною @gloriagloria3460 і братом Стасом❤. #ТинаКароль #TinaKarol #деньматери". Користувачі тут же почали активно обговорювати фото, засинаючи зірку і її рідних компліментами в коментарях до публікації. "Яка чудова і світла сім'я!", "Разом з мамою завжди добре. Щастя вам всім!", "Здоров'я і благополуччя", "Як перестати дивитися на брови Стаса", "Красиві", "Такі милі і рідні"," найкращі", "Спасибі їй за нашу дівчинку", "Зі святом!", пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "Хто тут була до мене?".