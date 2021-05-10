Дружина коміка Євгена Кошового Ксенія Кошова поділилася яскравими фотографіями з сімейного архіву

Як повідомляє Politeka.net, дружина Євгена Кошового з "Квартал 95" Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали За останній час. Нещодавно в Instagram жінка показала кілька яскравих кадрів з сімейного архіву, які присвятила Дню матері. На знімках видно не тільки зіркових подружжя, але і їх дочок і мама.

На першому знімку Ксенія зображена зі своєю мамою, вони позують десь на природі, дивляться в об'єктив і весело посміхаються. На інших знімках зоряне сімейство з'явилося вже в повному складі. Схоже ці фотографії були зроблені під час сімейного відпочинку на природі, все на них виглядає щасливими і веселими. На одному зі знімків, всі присутні навіть почали кривлятися один одному.

У підписі до публікації Кенія Кошова написала: "Люблю сильно. Мамулі, будьте здорові і щасливі". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, захоплюючись цією веселою сімейкою. "Матусі-красуні!", "Круто! Щастя і здоров'я!", "Женя в товаристві прекрасних дівчат! Як же йому пощастило", "Остання фотка – бомба", - пишуть в коментарях.

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