Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі кадри з донькою Софією
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу до Дня матері артистка виклала в сторіс кілька яскравих кадрів з підросла дочкою Софією.
На одному зі знімків мама і дочка позують на відпочинку, вони обіймаються, стоячи в цікавій локації. Перед камерою ані з'явилася в короткому темному платті, декорованому яскравою вишивкою, яке красиво підкреслило її стрункі ніжки і витончену фігуру. Соня одягнена в схоже платтячко з вишивкою, але насиченого рожевого відтінку.
"Яке ж це щастя, бути мамою", - підписала знімок артистка.
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На ще одному кадрі Лорак з донькою відображені в будинку, вона вмостилися на диванчику і весело позують в камеру телефону, який тримає в руці співачка. У якийсь момент Софія ніжно цілує улюблену матусю в щоку, а та їй миттєво відповідає. Виглядає все це дуже мило.
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