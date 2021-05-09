Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі кадри з донькою Софією

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу до Дня матері артистка виклала в сторіс кілька яскравих кадрів з підросла дочкою Софією.

На одному зі знімків мама і дочка позують на відпочинку, вони обіймаються, стоячи в цікавій локації. Перед камерою ані з'явилася в короткому темному платті, декорованому яскравою вишивкою, яке красиво підкреслило її стрункі ніжки і витончену фігуру. Соня одягнена в схоже платтячко з вишивкою, але насиченого рожевого відтінку.

"Яке ж це щастя, бути мамою", - підписала знімок артистка.

На ще одному кадрі Лорак з донькою відображені в будинку, вона вмостилися на диванчику і весело позують в камеру телефону, який тримає в руці співачка. У якийсь момент Софія ніжно цілує улюблену матусю в щоку, а та їй миттєво відповідає. Виглядає все це дуже мило.

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