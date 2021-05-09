Співачка Санта Дімопулос показала трепетні кадри з дітьми і зі своєю мамою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня виклала в своєму мікроблозі цілу добірку фото, на яких показала своїх дітей від різних чоловіків, а також своє дитяче фото, і знімок, на якому вона вагітна.

На першому архівному кадрі Санта ще зовсім юна, вона підійшла до мами і схопила її ззаду, при цьому весело регочучи. На ще одному чорно-білому фото співачка позує з величезним вагітним животом, який ще й оголила, задерши темну сукню. Інші кілька кадрів - це фото дітей і з дітьми. Сина Дімопулос народила в першому шлюбі з шоуменом Андрієм Джеджулою, а дочку – від другого чоловіка Ігоря Кучеренка.

У підписі до фотографій Санта написала: "Бути мамою – найбільше диво і благословення! У серці мами нескінченний потік любові, ніжності, віри, відданості. Мама може все. З днем Матері!". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, які показала співачка, засинаючи її і дітей компліментами в коментарях.

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