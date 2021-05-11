За появою і розвитком любовної історії Тіни Кароль і Дана Балана фанати "Голосу країни" могли спостерігати в 9 і 10 сезонах

І хоч Дан вже не є тренером проєкту, але історія набрала такий оборот, що продовжує жити.

За словами керівника "Голосу країни" Володимира Завадюка, відносини між 36-річною українською виконавицею і 42-річним молдавським співаком спочатку створювалися штучно. Про це він заявив під час воркшопу, передає Телеграм-канал "Культурная прачечная", пише Politeka.net.

Його завданням, як продюсера, було змусити Дана повірити в те, що він подобається Тіні, і змусити Кароль повірити, що колега-тренер нею зацікавився.

"Історія стала настільки легендарною, настільки цікавою, такою, що зачаровує, що навіть Дан і Тіна самі в неї повірили. Величезна кількість людей подивилися 9 і 10 сезони завдяки цій історії", - Завадюк додав, що хайп допоміг набрати високі рейтинги.

Однак після цієї заяви продюсер раптово попросив прибрати відео з соцмереж, так як, на його думку, історія Балана і Кароль стала справжньою.

"Прохання видалити це сторі. Не так. Це створена історія, яка стала реальністю", - пояснив він своє прохання.

Раніше ми розповідали, шанувальники обох артистів охоче вірять в їх роман і створюють відповідні фан-сторінки в соцмережах, де фантазують і обговорюють їх романтичний зв'язок. Так, на одній з них в Instagram опублікували новий фотоколаж з Кароль і Баланом.

Користувачі припустили, що в даний час Дан з Тіною посварилися. Нібито співак влаштував їй сцену, приревнувавши до таємничого суперника Паші. До цього в Мережі вже з'являлися чутки з приводу відносин співачки зі своїм PR-менеджером Павлом Орловим. Можливо, цю історію знову "воскресили".

Нагадаємо, Дан Балан з карооким малюком на руках розбередив серця фанаток: "які ми солодкі".