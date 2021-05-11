Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною", приголомшила романтичним образом

У Мережі вперто ходять чутки, що Таюне (Таїсія Сватко) вже багато років є дружиною Винника, і що у них навіть є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині. Сам Олег Анатолійович ніяк не коментує своє особисте життя, оберігаючи статус "холостяка-красеня".

Зберігає таємницю про свій сімейний стан і Таюне. Однак, незважаючи на те, що вона не любить каверзних питань від журналістів, все ж в її Instagram-акаунті раз у раз прослизають милі фото, де вона в обнімку з музикантом позує з широкою посмішкою, або хвалиться величезними букетами квітів від того самого головного чоловіка в своєму житті.

Таюне обзавелася власною армією шанувальників, і стала майже такою ж популярною, як і її "таємний чоловік". Публіка ділиться в Instagram знімками артистки, раз у раз обговорюючи її образи та зовнішність. Цього разу на одній з фан-сторінок виставили цікавий колаж, на якому Таюне постала в модній джинсовій куртці з нашивкою "американський прапор" і вишитою трояндою на плечі, передає Politeka.net. Співачка позувала на тлі квітучих сакур.

Користувачі оцінили лук співачки в коментарях:

"Ой як круто 👍❤️😍"

"❤️ супер красуня"

"Наша улюблена принцеса💐"

"Боже мій! Яка красуня! 😍😍"

"Красива жінка!!! Здоров'я і щастя вам!!!❤️🔥👏😍"

Раніше ми розповідали, що публіка обговорила зовнішність Таюне. Блондинка продемонструвала ніжні риси обличчя та щиру посмішку.

"Сильно красива💖 💖 😍 😍", - підписав кадр автор поста.

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